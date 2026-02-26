Почти 300 килограммов пластиковых крышек собрали в Серебряных Прудах

В округе обычная пластиковая крышка давно перестала быть мусором. Для сотрудников и подопечных комплексного центра «Серебряно-Прудский» это ценный ресурс, способный подарить ребенку возможность двигаться, слышать или проходить необходимое лечение.

Уже целое десятилетие округ является активным участником всероссийского проекта «Добрые крышечки». За десять лет работы экоактивисты центра собрали и отправили на переработку свыше 1,5 тысячи тонн. Этот результат стал возможен благодаря сплоченности жителей: крышки собирают в школах, офисах и домах, принося их в пункт сбора мешками и коробками.

«Весь этот объем не осел на мусорных полигонах, а превратился в новую полезную продукцию. Но самое главное — средства от переработки направляются на покупку инвалидных колясок, вертикализаторов и оплату дорогостоящих реабилитационных курсов для детей-сирот с особенностями развития. Новый год начался с высоких показателей. Только за январь 2026 года активисты центра сдали на завод 274 килограмма вторсырья», — отметили организаторы.

После процесса переработки из этого объема получилось 230 килограммов пластиковых изделий. Вырученные средства уже поступили на счет фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам!». Сбор продолжается ежедневно по адресу: Серебряные Пруды, улица Привокзальная, дом № 2.