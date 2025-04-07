Почти 300 детей из Подмосковья отдохнут в лагере «Литвиново» в весенние каникулы

Весенняя смена в подмосковном детском лагере «Литвиново» началась 5 апреля. Туда заехали почти 300 школьников из семей с низкими доходами.
«Этот лагерь работает круглогодично и открывает свои двери для ребят в каждые школьные каникулы. Уже 30 мая там стартует первая летняя смена для детей участников специальной военной операции», — сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
В лагере дети смогут насладиться природой и поучаствовать в интересных мероприятиях. Для них подготовили творческие и образовательные занятия, соревнования и многое другое.
В прошлом году в «Литвиново» запустили проект «палаточный лагерь». Он начнет работу с 15 июня и даст возможность ребятам попробовать новые форматы отдыха.
Обратиться за получением бесплатной путевки родители могут в администрацию округа.
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