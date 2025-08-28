Почти 300 деревьев высадили в Щелкове в рамках программы благоустройства

В городском округе Щелково продолжается программа «Формирование комфортной городской среды». За последние недели в городе и его населенных пунктах высажено 289 деревьев и кустарников.

Новые зеленые насаждения появились не только в самом Щелкове, но и в микрорайоне Чкаловском, а также в поселке Монино. Жители теперь смогут любоваться липами, кленами, сиренью, елями и другими породами деревьев и кустарников, которые органично впишутся в городской ландшафт и будут радовать горожан долгие годы.

«Мы старались подобрать деревья так, чтобы каждая улица, каждый двор и общественное пространство выглядели по-новому и при этом сохраняли гармонию с существующей средой. Озеленение — это не только красота, но и здоровье: больше кислорода, больше тени в жару, больше уюта в городе», — рассказал представитель подрядной организации.

Озеленение стало частью масштабной работы по благоустройству, которая охватывает дворы, общественные пространства и парки.