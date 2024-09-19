Почти 300 частных домов газифицировали по соцпрограмме в Коломне за 3 года

В Коломне продолжают подключать частные дома по программе догазификации. Накануне газ появился в домах жителей Полян.

Большинство домов в Полянах в микрорайоне Щурово уже газифицировали. К газовым сетям продолжают подключаться собственники новых домовладений.

Сделать это можно по программе догазификации. Накануне несколько жителей принимали пусконаладочные работы по пуску газа в дом. Многие из них с нетерпением ждали появления голубого топлива в своем жилье.

Отметим, что за три года газ появился в 294 частных домах Коломны. Работы ведут в рамках президентского проекта «Социальная газификация» . Подать заявку на подключение можно онлайн.

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