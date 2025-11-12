Почти 30 жилых домов поставили на кадастр в Подмосковье в октябре

Комплексное развитие территорий позволяет не только обеспечить жителей Подмосковья комфортабельным жильем, но и модернизировать коммунальную инфраструктуру, провести благоустройство и повысить качество жизни людей. Управление Росреестра по региону в октябре поставило на государственный кадастровый учет 26 многоквартирных домов.

Объектам социальной значимости в Подмосковье уделяют особое внимание, поэтому кадастровый учет и регистрацию прав на квартиры проводят в приоритетном порядке.

Суммарный объем внесенного в реестр в октябре жилья превысил 567 тысяч квадратных метров — 8 336 квартир. Это позволило обеспечить новым жильем более восьми тысяч семей.

Наибольшее количество многоквартирных новостроек, поставленных на государственный кадастровый учет в прошлом месяце, расположены в Мытищах — пять домов на 1 315 квартир общей площадью более 85 тысяч квадратных метров.

По четыре дома внесли в реестр в Красногорске и Балашихе. Три новостройки поставили на учет в Одинцове, по две — в Подольске, Наро-Фоминске и Ленинском округе, а по одной — в Дубне, Котельниках, Коломне и Пушкинском округе.

«Московская область сохраняет лидерские позиции среди регионов России по вводу жилья в эксплуатацию. За 10 месяцев 2025 года на территории региона на государственный кадастровый учет поставлены 173 МКД, общей площадью свыше 3,6 миллиона квадратных метров», — уточнил заместитель руководителя Управления Росреестра по Московской области Павел Иванов.