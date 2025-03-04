Почти 30 водоемов с опасной толщиной льда выявили в Подмосковье

Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы проверили более 50 водоемов Подмосковья на прочность льда. В обследовании участвовали 98 специалистов и 37 единиц техники. Замеры показали, что на 28 водоемах покрытие либо совсем отсутствует, либо слишком тонкое и ненадежное.

По данным спасателей, толщина льда на реке Нахабинке в Красногорске варьируется от 0 до 10 сантиметров, на реке Оке в Кашире — от 0 до 15, на Пехорке в Балашихе — от 0 до 12, а на Иваньковском водохранилище в Дубне — от 15 до 28 сантиметров.

«Также непрочный ледовый панцирь толщиной до десяти сантиметров покрывает озеро Святое в Шатурском округе, Пироговский рукав в Мытищинском округе, а еще Икшинское и Клязьминское водохранилища. Спасатели напомнили, что толщина льда на разных участках одного водоема может сильно отличаться», — уточнил заместитель начальника «Мособлпожспаса» Игорь Сорокин.

Весна, солнце и температурные перепады ослабляют лед, поэтому выходить на водоемы становится опасно. В некоторых округах его толщина не превышаетдесяти сантиметров. Спасатели напоминают: даже если лед выглядит прочным, он может быть ненадежным.