Почти 30 водителей в Одинцове оштрафовали в мае за неправильную парковку

В мае в Одинцове 27 водителей оштрафованы за незаконную парковку во дворах. Владельцы транспортных средств были привлечены к административной ответственности.

Например, в нескольких случаях автомобили мешали вывозу мусора с контейнерных площадок. Другие же автомобилисты решили припарковать свои авто на участках с зелеными насаждениями.

Жители Одинцовского округа могут самостоятельно фиксировать случаи неправильной парковки с помощью раздела «Народный инспектор» в приложении «Добродел». Это позволяет активным гражданам участвовать в поддержании порядка в своих дворах. За нарушение правил парковки во дворах предусмотрены штрафы от 1 до 5 тысяч рублей.

Мероприятия являются частью масштабной кампании Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области по борьбе с нарушениями правил парковки.