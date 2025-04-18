Почти 30 тысяч жителей Подмосковья сдали донорскую кровь в 2025 году

Национальный день донора отмечают в России 20 апреля. Он посвящен людям, которые добровольно сдают кровь, а также врачам и медсестрам, работающим в службах переливания. В 2025 году почти 30 тысяч человек сдали кровь в Подмосковье.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, доноры ежедневно спасают тысячи жизней, помогая людям после тяжелых болезней, травм и операций, и заслуживают искренней благодарности.

«В Подмосковье корпоративное донорство поддерживают 79 предприятий. Наиболее активные — Научно-производственное предприятие „Исток“ имени Шокина во Фрязине, Особая экономическая зона технико-внедренческого типа „Дубна“, а также корпорация „НПО Машиностроение“ в Реутове. Что касается вузов и ссузов — в Московской области на базе многих учреждений регулярно организуются и проводятся „Дни донора“», — подчеркнул Брынцалов.

Получить звание «Почетный донор России» можно, если сдать кровь 40 раз, плазму 60 раз или в сумме соответствующее количество компонентов. В Московской области уже более 27,6 тысячи человек стали почетными донорами, только в первом квартале 2025 года к ним присоединились еще 58 человек.

«Ежегодно в России более 1,5 миллиона человек нуждаются в переливании крови, а с учетом сегодняшних реалий — в условиях проведения специальной военной операции — количество нуждающихся в донорской крови возросло», — добавил спикер.

Донорство поддерживается на федеральном и региональном уровнях. В Московской области сдать кровь можно в областном центре крови и его филиалах в Воскресенске, Орехово-Зуеве, Подольске и Щелкове, а также в 24 медучреждениях с отделениями переливания.

Кроме того, активно развиваются корпоративные и студенческие донорские программы. Узнать, как стать донором, можно на онлайн-портале «Доноры Подмосковья».

Для доноров, сдающих кровь безвозмездно, предусмотрены меры поддержки: в день сдачи положено бесплатное питание или денежная компенсация, а также в течение года — приоритет при покупке льготных путевок на лечение и многое другое.