Почти 30 тысяч тонн молока произвели в Озерах в первом полугодии

Животноводы агрохолдинга «ОСП агро» в Озерах городского округа Коломна за первые шесть месяцев 2025 года произвели 28 314 тонн коровьего молока. Это на 385 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Достичь такого результата позволил комплексный подход к производству молока, который реализуют в хозяйствах агрохолдинга. Специалисты уделяют большое внимание работе по улучшению генетического потенциала коров, а также оснащению ферм современным оборудованием и формированию питательного рациона животных. Не забывают в сельхозкомпании и о повышении квалификации сотрудников.

Как рассказал президент агрохолдинга «ОСП агро» Игорь Исаев, в текущем году предприятие планирует увеличить производство молока до 58 000 тонн.

«Мы будем совершенствовать качество кормовой базы и генетический потенциал наших коров, отдавая предпочтение особям с высокими надоями. Также мы постоянно улучшаем условия содержания животных, чтобы обеспечить их комфорт и стимулировать увеличение производства молока», — пояснил Игорь Исаев.