Почти 30 тысяч семей в Москве и Подмосковье направили маткапитал на образование

В 2025 году 28 тысяч семей из Москвы и Подмосковья направили материнский капитал на оплату обучения детей. На эти цели перечислили 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в социальном фонде России.

Чаще всего родители используют средства для оплаты детских садов, но также можно оплатить обучение в вузах, колледжах, автошколах, на курсах и секциях, а также проживание в общежитии. Главное — организация должна находиться в России и иметь образовательную лицензию.

Кроме того, теперь использовать маткапитал стало проще — копии договора об обучении предоставлять не нужно, фонд сам запрашивает данные у учебных заведений. Программа охватывает любого ребенка в семье до 25 лет.

Помимо обучения, семьи также используют маткапитал на улучшение жилья, пенсию мамы, ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет, поддержку детей с инвалидностью и другие нужды. Программа действует до конца 2030 года. С 1 февраля 2025 года сумму маткапитала проиндексировали: 690,2 тысячи рублей — за первого ребенка, доплата за второго — 221,8 тысячи рублей, а если семья получает капитал сразу на второго ребенка и не тратила средства ранее — 912,1 тысячи рублей.