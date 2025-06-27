Почти 30 тонн резиновой крошки закупили для детских площадок Подмосковья с января

С начала года муниципальные службы Московской области приобрели свыше 28 тонн резиновой крошки для ремонта покрытий на детских игровых площадках. Материал играет ключевую роль в обеспечении безопасности, снижая риск травм при падениях.

За состоянием площадок в Подмосковье внимательно следят.

«Срок службы покрытия составляет в среднем пять-семь лет, после чего оно подлежит утилизации, однако где-то замена может потребоваться и раньше. Мы понимаем, что это большой объем отходов, поэтому важно не просто выкидывать его в мусорные баки, а сдавать на переработку», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.

Среди муниципалитетов, активно обновляющих детские площадки, лидерами стали Серпухов, где закупили 8,5 тысячи килограммов резиновой крошки, Пушкинский городской округ (семь тысяч), Солнечногорск (шесть тысяч) и Красногорск (свыше четырех тысяч).

Резиновая крошка, которую используют для создания покрытия, должна соответствовать строгим техническим требованиям. Материал обеспечивает необходимую амортизацию при падениях с различной высоты, что особенно важно для детских игровых зон.