Почти 30 спортивных команд поучаствуют в этапе Школьной лиги в Подольске

В Подольске пройдет муниципальный этап соревнований Школьной лиги. Накануне провели первую жеребьевку. В ней поучаствовали 29 команд.

Открытие первого сезона Подольской Школьной лиги пройдет в универсальном спортивном центре «Юность» 30 октября. В этапе поучаствуют около 2000 школьников.

Лучшая команда защитит честь Подольска на региональном уровне.

Церемонию жеребьевки открыл заместитель главы городского округа Подольск Вадим Буров. На мероприятии определили составы групп и соперников для каждого участника.

Отметим, что Единая школьная лига — это спортивный проект, который стартовал в 2023 году. Его инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Подольск присоединился к проекту в сентябре 2024 года.

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