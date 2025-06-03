Почти 30 социальных госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю

С 26 по 30 мая 2025 года Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал 29 новых закупок. Извещения разместили в Единой информационной системе и на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ.

В регионе запланирована реализация проектов по модернизации коммунального хозяйства в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Так, в округе Власиха обновят тепловые узлы «Центральный» и «Сосновый», а в Лосино-Петровском повысят мощность центрального теплового пункта № 2 до 15 мегаватт.

Также анонсированы работы по обновлению социальных учреждений. В Серпухове отремонтируют здание дошкольного отделения учебного заведения № 18, а в Подольске возведут новый детский сад на 200 мест. В Ликино-Дулеве реконструируют местный лицей, что позволит разместить дополнительно 550 учеников, а в городском округе Щелково обновят школу № 24 в поселке Монино.

Отдельные лоты касаются создания комфортной городской среды. В Одинцове разработают концепцию преображения парка имени Лазутиной, а в Пушкино облагородят набережную озера Травинское.