Почти 30 социальных госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю

С 7 по 11 июля Комитет по конкурентной политике Московской области разместил 28 новых закупок в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ. Основная часть объявленных тендеров касается развития транспортной инфраструктуры региона.

Планируется провести капитальный ремонт мостов через озеро Святое-Черное в Шатуре, реконструировать мостовой переход через реку Русса в Лотошине и восстановить конструкцию над Конопелькой в Подольске.

Кроме того, рабочие проведут первый этап строительства автомобильной дороги А-103 «Щелковское шоссе» в Черноголовке, а также отремонтируют участок трассы и обустроят ливневую канализацию в Нахабине.

В рамках программы по развитию инженерной инфраструктуры планируется построить модульные котельные в Люберцах и Лыткарине.

Без внимания не останется и социальная сфера. В рамках тендеров заявлены капитальный ремонт детского сада «Звездочка» в Долгопрудном и обновление дошкольных учреждений в Клину и поселке Мечниково.

Городское благоустройство будет включать в себя реконструкцию площади у 1-й Пушкинской улицы в Павловском Посаде и обновление водного сада «Северные пруды» в Сергиевом Посаде.