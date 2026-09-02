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    Почти 30 школ и детских садов поставили на кадастр в Подмосковье с начала года

    Одинцово. Школа Багратион в ЖК "Гусарская баллада"
    Фото: Одинцово. Школа Багратион в ЖК "Гусарская баллада"/Медиасток.рф

    В 2026 году Московская область сохраняет высокие темпы модернизации социальной сферы, о чем подробно рассказали в региональном Управлении Росреестра. Особое внимание уделяют образованию: масштабные проекты по созданию комфортной городской среды реализуют благодаря взаимодействию с правительством Подмосковья.

    Специалисты Управления обеспечивают приоритетный государственный кадастровый учет социально значимых зданий, проводя все регистрационные процедуры в максимально сжатые сроки.

    С начала года на учет поставили 37 подобных объектов. В этот перечень вошли 16 дошкольных учреждений почти на четыре тысячи мест и 13 общеобразовательных школ вместимостью более девяти тысяч учеников, а также восемь медицинских центров.

    Новые учебные корпуса оборудовали передовыми технологиями обучения и воспитания. Торжественное открытие школ и детских садов приурочили к началу учебного года.

    Расширение сети образовательных организаций критически необходимо из-за постоянного притока новых учеников. Развитая инфраструктура гарантирует жителям доступ к качественному обучению и медицине в шаговой доступности от дома.

    Управление Росреестра намерено продолжать тесную работу с Правительством области над повышением доступности городской среды.

    «Оперативная работа ведомств способствует созданию благоприятных условий для развития социальной инфраструктуры и имеет важное значение для улучшения качества жизни граждан в регионе», — пояснил заместитель руководителя Управления Росреестра по Московской области Павел Иванов.