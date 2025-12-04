Почти 30 подъездов многоквартирных домов обновили в Одинцове с начала года

В Одинцове провели масштабную работу по ремонту и благоустройству входных групп. За 11 месяцев специалисты строительного контроля Подмосковья приняли 28 отремонтированных объектов в городе.

Работы провели в рамках программы «Мой подъезд» — по заявкам жителей и совместно с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья.

В отремонтированных подъездах выполнили покраску стен и потолков, замену плитки, установку пластиковых окон для лучшей тепло‑ и шумоизоляции, монтаж энергоэффективного освещения, обновление входных групп и дверей. Такой комплекс улучшений повысит комфорт и безопасность жильцов, а также сократит потери тепла и расход электроэнергии и продлит срок службы общедомовых помещений.

Приемку подъездов выполнили с фотофиксацией и проверкой качества. В случае замечаний подрядчики обязаны устранить их в гарантийный период. Жители могут уточнять график работ и статус заявок в своей управляющей компании или на портале администрации округа.