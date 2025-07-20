Почти 30 подъездов домов отремонтируют в Зарайске до конца 2025 года

Четыре строительные бригады приступили к обновлению подъездов в Зарайске. До конца года в округе должны привести в порядок 29 таких объектов.

Сейчас ремонт идет в доме № 16 на Октябрьской улице. Специалисты демонтируют старые покрытия.

Такие же работы проводят в доме № 56/57 на Ленинской улице и доме № 25 на улице Дзержинского. Также в подъездах покрасят стены и потолки, заменят окна и почтовые ящики, установят энергоэффективные светильники, обновят входные группы.

Программа ремонта значительно расширилась в этом году по сравнению с 2024 годом. Тогда в порядок привели лишь 10 подъездов.

«Очень важно, что ремонт каждого конкретного подъезда выполняется с учетом пожеланий жителей. Мы согласовываем цветовую гамму и другие важные детали, что делает подъезды действительно комфортными и удобными для проживания», — сказал глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко.