Почти 30 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Серпухове

В рамках программы Фонда капитального ремонта работы завершены на 18 из 29 многоквартирных домов. Еще на 11 объектах ремонт продолжается.

Параллельно силами управляющей компании «ЕДС Серпухов+» ведутся работы капитального характера еще на 10 домах. Всего в обслуживании управляющей компании — 42 дома.

Перечень работ включает герметизацию межпанельных швов, ремонт кровельного покрытия, восстановление фасадов, модернизацию узлов учета и ремонт дымовых каналов.

Наиболее масштабные изменения затронут дома № 21 и № 17 на бульваре Победы — там проводят полную замену швов и кровельного покрытия. Ремонт начат на улице Дзержинского, дом № 16А, а также на улице Ворошилова, дома № 163 и 162. Завершены работы на улицах Спортивной, дом № 8, корпус 1, и Физкультурной, дом № 29.

Кроме того, на улице Новой, дом № 20А будет проведена модернизация узла учета тепловой энергии и горячего водоснабжения. Соответствующее решение принято жителями дома, что позволит повысить прозрачность начислений и эффективность использования ресурсов.