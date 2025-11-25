Почти 30 млн поездок на электросамокатах совершили в Подмосковье в этом году

В этом году сезон кикшеринга начался в начале марта. Порядка 45% всех поездок пришлось на летние месяцы.

«На протяжении нескольких лет мы замечаем тенденцию роста популярности электросамокатов, так как они очень удобны для поездок на короткие расстояния. Все чаще ими пользуются в транспортном сценарии как транспортом „последней мили“ — от метро, станции МЦД или остановки до дома или работы», — сказал глава ведомства Марат Сибатулин.

В 2020 году электросамокатами в Подмосковье воспользовались 175 тысяч раз, в 2024 году — 19,6 миллиона, а в 2025 — почти 30 миллионов.

В этом сезоне средняя продолжительность аренды составила 10 минут, в средняя дистанция — 1,5 километра. Активнее всего электросамокатами пользовались в Балашихе, Долгопрудном, Домодедове, Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах и Химках. При этом на Красногорск пришлось больше всего поездок длительностью больше часа и расстоянием более 10 километров.

Всего в этом году к аренде было доступно более 28 тысяч электросамокатов и более 15 тысяч парковок.