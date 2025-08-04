Почти 30 лифтов после капитального ремонта приняли в Подмосковье в июле

В Московской области продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. За последний месяц в 20 из них установили 29 новых лифтов — как пассажирских, так и грузовых. Работы провели в Королеве, Чехове, Рузе, Сергиевом Посаде, а также Солнечногорске, Фрязине и Домодедове.

Старые лифты полностью демонтировали, на их место поставили современные и более надежные. Обновили также инженерные системы в машинных отделениях и шахтах. После установки все оборудование проверили и протестировали — в том числе системы безопасности.

Новые лифты прошли обязательные испытания и соответствуют требованиям технического регламента и государственным стандартам. В Министерстве ЖКХ региона напомнили, что в прошлом году в регионе под контролем специалистов заменили 525 лифтов в жилых домах.