Почти 30 километров дорог отремонтируют в Солнечногорске в 2025 году

В Солнечногорске отремонтируют 53 участка автомобильных дорог, которые находятся на балансе муниципалитета. Общая протяженность составит почти 30 километров.

Наибольший объем работ запланирован на участках подъездной дороги к СНТ «Орбита», «Деметра» и «Заречье», где будет отремонтировано два километра покрытия. Кроме того, в план вошла автомобильная дорога «„Обухово-Рахманово-Троицкое“ — деревня Горки» — специалисты обновят 1,2 километра.

«В этом году нам удалось существенно увеличить количество участков дорог, которые попали в план ремонта, в том числе большой объем объектов в сельской местности с переходным типом покрытия. К работам специалисты планируют приступить при наступлении благоприятных погодных условий, когда будет устойчивая плюсовая температура», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

С полным перечнем ремонта муниципальных дорог в Солнечногорске на 2025 год можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Солнечногорск в разделе «Комфортная среда».