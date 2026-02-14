Почти 30 экипажей со всей России собрал ралли-рейд в Можайском округе

Вблизи деревни Ивакино на Алискино Мотоспорт Арена 14 февраля стартовал ралли-рейд «Снежная битва 2.0». Участниками стали 28 экипажей со всей России, которым предстоит преодолеть 200 километров трассы по снегу и льду.

С самого утра гонщики готовились покорять профессиональную трассу, оценивая в том числе и погодные условия. Среди участников — двукратная чемпионка мира Анастасия Нифонтова. Несмотря на огромный опыт, она признается: трасса «Снежной битвы» знакомая, но коварная.

«Снег засасывает. Когда машина касается его колесом, ее притягивает как магнитом. Все это необходимо держать в голове. Дорога узкая, должно быть очень точное пилотирование, планирование вхождения в поворот. Сейчас все серое и белый снег — они сливаются и видимость ограничена,», — рассказала Анастасия Нифонтова.

Москвичи Алексей Соколянский и Александр Корявичев, постоянные участники Кубка России по ралли-рейдам, вновь вышли на старт в составе команды ATVARMOR Racing Team. Коллектив выставил четыре экипажа, усилив состав по сравнению с прошлым годом.

«Мы сосредоточены на этой гонке, это будет очень интересно. Все качественно сделано: есть кроссовый участок и рейдовый, поэтому ждем, что получим удовольствие от соревнования», — поделился настроем Алексей Соколянский.

С полудня гонщики выступали на трассе на арене, демонстрируя зрелищное преодоление снежных участков и трамплинов. В 14:30 вблизи деревни Ивакино прошла вторая часть события. Для зрителей организовали пункт дозаправки пилотов и автограф-сессию с именитыми гонщиками.

Заезды продлятся два дня. Имена победителей, которые первыми покорят зимнюю трассу, назовут 15 февраля на торжественной церемонии закрытия.