Почти 30 аварийных домов расселят в Лосино-Петровском в 2025 году

В Лосино-Петровском подвели промежуточные итоги IV подпрограммы государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» 2024–2025 годов. В прошлом году 60 собственников 40 квартир и комнат за счет выделенной им субсидии приобрели отдельное жилье.

Помимо этого, в 2024 году для переселения семи семей, которые проживали ранее в коммунальных квартирах, купили семь благоустроенных жилых помещений по адресу: поселок Свердловский, Северная улица, дом № 2.

Администрация Лосино-Петровского планирует в 2025 году расселить 27 ветхих домов общей площадью 11 895,5 квадратных метров. Уже провели 102 закупочных процедуры для расселения 102 семей из 102 жилых помещений общей площадью 3 899,68 квадратных метров. В результате приобрели 4 435,96 квадратных метров новой жилплощади.

Напомним, что с 1 июня 2025 года в Лосино-Петровском начнут принимать заявки на получение денежных сертификатов для переселения из аварийного жилья. Право на них имеют имеют те жители, дома которых признали аварийными до 1 апреля 2025 года и включили в государственную программу расселения. Причем у заявителя на тот момент не должно быть в собственности другого жилого помещения.

Компенсацию рассчитывают исходя из стоимости 174 839 рублей за квадратный метр. Даже владельцам самых маленьких квартир гарантируют минимальную выплату не менее 4 895 492 рублей. Сертификат можно использовать как для покупки готового жилья, так и для приобретения строящегося. Также средства можно направить для первоначального взноса по ипотеке.

Отметим, что заявления принимают с 1 июня по 1 августа 2025 года. Реализовать сертификат необходимо до 1 октября текущего года.