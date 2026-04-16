Почти 3 тысячи жителей Подмосковья прошли онкосрининг полости рта с начала года

Пациенты стоматологических клиник Подмосковья могут пройти онкоскрининг полости рта. Процедуру проводят с помощью метода люминесцентной стоматоскопии.

Скрининг дает возможность обнаружить онкологические заболевания на ранней стадии.

«С начала года данное исследование прошли более 2,8 тысячи жителей региона. По результатам обследования у 28 пациентов выявлены отклонения, требующие консультации врача-онколога. Все они направлены на дополнительные диагностические исследования», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Во время процедуры специалист направляет специальную лампу в полость рта. Отклонения от нормы светятся иначе, что позволяет выявить патологию.

Диагностику проводят бесплатно.