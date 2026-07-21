Почти 3 тысячи жителей Подмосковья оформили выплату по уходу за инвалидами

Фото: Губернатор поздравил с Праздником весны и труда жителей пансионата для пожилых в Черноголовке / Медиасток.рф

Мособлдума подводит итоги работы в седьмом созыве. Одним из значимых решений регионального парламента стало установление фиксированного размера ежемесячной выплаты для жителей, которые ухаживают за инвалидами.

Как пояснил председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, уход за человеком с инвалидностью — это тяжелый труд, который чаще всего берут на себя близкие родственники. Чтобы поддержать таких людей, Мособлдума приняла закон о ежемесячной компенсации. Сейчас выплату в размере 27,9 тысячи рублей получают 2,7 тысячи жителей Подмосковья.

«Данная мера поддержки является частью комплексной системы социальной защиты. Для инвалидов в регионе также предусмотрены компенсации оплаты ЖКУ, выплаты на приобретение техсредств реабилитации, бесплатный проезд, компенсация по ОСАГО и ряд других мер», — добавил Андрей Голубев.

Право на получение выплаты имеют жители Московской области в возрасте от 18 до 65 лет, если они ухаживают дома за человеком с инвалидностью, который признан нуждающимся в стационарном социальном обслуживании, осуществляют уход за инвалидом первой или второй группы.

Заявитель должен быть неработающим либо работать дистанционно, либо трудиться не более двух часов в день.

Оформить ежемесячную выплату можно на региональном портале госуслуг.