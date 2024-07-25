Почти 3 тысячи жителей Ивантеевки переедут в новые дома по программе реновации

Фото: #ВсяМосковскаяобласть

Программа реновации продолжается в Московской области. Так, в ее рамках в новые квартиры переедут около 2,8 тысячи человек, сообщили в Министерстве жилищной политики региона.

Людей расселят из 48 аварийных и ветхих домов. В ведомстве уточнили, что в новом квартале по программе комплексного развития территории будет вся необходимая социальная инфраструктура: детские сады, школы, поликлиника, отделение почты и другие объекты.

Недалеко от жилого квартала находится дендропарк имени Яблочкова. В нем сохранились более 100 гибридных деревьев и кустарников, некоторые из которых существовали еще в доледниковый период.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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