Почти 3 тысячи выпускников завершили обучение в Московском областном медколледже

В Московском областном медицинском колледже и его филиалах прошли выпускные. В этом году в учебном заведении завершили обучение почти три тысячи студентов, сообщили в подмосковном Минздраве.

Больше всего молодых врачей отучились по направлениям «Сестринское дело» — 1,9 тысячи человек, «Лечебное дело» — 742 и «Фармация» — 189.

«В этом году обучение в областном медколледже завершили почти 3 тысячи ребят, из них 520 еще во время учебы заключили договоры на целевое обучение с нашими медорганизациями, а значит, в ближайшее время гарантированно выйдут на работу на благо жителей Подмосковья», — отметил зампред правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Также министр добавил, что подмосковные больницы, поликлиники и скорые ждут остальных выпускников для приема на работу.

В ведомстве напомнили, что в Московском областном медколледже обучают врачей по специальностям «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Лабораторная диагностика» и «Фармация». Студенты с первого по четвертый курс могут заключить целевой договор для трудоустройства после окончания учебы.