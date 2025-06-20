Почти 3 тысячи выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ по математике в резервный день

Единый государственный экзамен по математике базового и профильного уровней в рамках резервного периода провели в Подмосковье 20 июня. Испытания прошли в штатном режиме.

В экзамене приняли участие 2700 выпускников, из которых 834 школьника выбрали базовый уровень, а 1866 — профильный. Тестирование организовали на базе 35 специально оборудованных пунктов проведения экзаменов. Контроль за соблюдением процедуры осуществляли 75 общественных наблюдателей и 60 онлайн-наблюдателей из ситуационного информационного центра.

«В этом году многие выпускники выбрали профильный уровень математики, что свидетельствует о высокой мотивации продолжить обучение по техническим и естественно-научным направлениям», — пояснила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Экзамен по базовой математике длился 180 минут, а по профильной — 235 минут. Результаты испытаний станут известны не позднее 27 июня. Апелляцию можно будет подать в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации о государственной итоговой аттестации ученики и их родители могут обратиться на горячую линию Министерства образования Московской области по номеру 8 (498) 602-10-95.