Подмосковье вошло в топ-20 лидеров по количеству заявок на всероссийскую олимпиаду студентов «Я — профессионал». Всего в регионе оказалось 2,7 тысячи желающих.

Как рассказали в региональном Минкультуры, всего на олимпиаду подали 215 тысяч заявок, из которых 2,7 тысячи — из Подмосковья. Всего студентам предложили 70 дисциплин.

Генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин отметил, что заявки подали учащиеся 37 вузов Подмосковья.

«Благодарю каждого, кто принимает участие в конкурсах президентской платформы: учитесь, развивайтесь, а мы всегда вам поможем на этом пути», — сказал он.

Участники олимпиады получат доступ к обширной базе стажировок и вакансий более чем от 700 партнеров.

Дипломанты получат льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру, а также денежные премии в размере до 300 тысяч рублей.

Олимпиаду проводят в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети».