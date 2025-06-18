Почти 3 тысячи охотничьих билетов выдали в Подмосковье с начала года

Жители Московской области могут получить охотничий билет онлайн. С начала года этой услугой воспользовались 2794 человека.
«В Подмосковье реализована техническая возможность предоставления государственной услуги по получению охотничьего билета через Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области, а также МФЦ», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства региона Алексей Ларькин.
Однако для законной охоты наличие одного лишь билета недостаточно. Следует получить документ, позволяющий добычу на определенной территории, а также разрешение на оружие.
Соблюдение правил контролирует на территории свыше четырех миллионов гектаров Управление государственного охотничьего надзора.
Врачу из Домодедова присвоили звание заслуженного работника Московской области
Еще 1,3 тысячи гектаров земель отдали под сельское хозяйство в Подмосковье
Парки Павловского Посада опубликовали программу мероприятий на эту неделю
Таксисты заговорили о новом стандарте для производителей. Зачем он нужен?
Глава Павловского Посада проверил благоустройство нескольких улиц
Футбольный клуб «Химки» объявил о приостановке деятельности
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте