Почти 3 тысячи охотничьих билетов выдали в Подмосковье с начала года

Жители Московской области могут получить охотничий билет онлайн. С начала года этой услугой воспользовались 2794 человека.

«В Подмосковье реализована техническая возможность предоставления государственной услуги по получению охотничьего билета через Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области, а также МФЦ», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства региона Алексей Ларькин.

Однако для законной охоты наличие одного лишь билета недостаточно. Следует получить документ, позволяющий добычу на определенной территории, а также разрешение на оружие.

Соблюдение правил контролирует на территории свыше четырех миллионов гектаров Управление государственного охотничьего надзора.