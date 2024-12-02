Почти 3 тысячи новых рабочих мест создали в ОЭЗ Подмосковья в 2024 году

За первые три квартала года на территориях особых экономических зон Подмосковья создано почти три тысячи новых рабочих мест. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В ОЭЗ Подмосковья создано 2701 рабочее место. Больше всего — 2072 рабочих места — появилось в особой экономической зоне „Дубна“. В ОЭЗ „Исток“ — 342 рабочих места, в ОЭЗ „Ступино Квадрат“ — 211. Остальные 76 мест созданы в ОЭЗ „Кашира“ и ОЭЗ „Максимиха“», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Общее количество рабочих мест в подмосковных ОЭЗ сейчас приближается к 15 тысячам. С начала года на площадки зашел еще 21 инвестор, что будет способствовать открытию новых вакансий для жителей региона.

Оборудование для авиатехники, телекоммуникаций и автомобильной электроники начнут выпускать на заводе «Арсенал» в Подмосковье. В ноябре предприятие посетил губернатор области Андрей Воробьев.