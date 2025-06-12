Почти 3 тысячи детей в Красногорске отдохнут в летних лагерях

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков провел еженедельное оперативное совещание. Он обозначил несколько задач, в том числе отметил, что в этом году в оздоровительных лагерях отдохнут почти три тысячи детей.

Особое внимание уделили благоустройству и обновлению объектов инфраструктуры, а также задачам, которые требуют каждодневной вовлеченности.

В Красногорске началась летняя оздоровительная кампания. Смены запустили в пришкольных и загородных лагерях. В них отдохнут почти три тысячи детей, включая ребят из многодетных семей, детей участников специальной военной операции и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Владимир Волков отметил, что каждая смена должна быть направлена на командообразование, патриотическое воспитание, развитие творческих и спортивных навыков.

Глава округа также сообщил, что девять выпускников заработали 100 баллов на ЕГЭ. Наряду с успехами по химии, литературе, истории, впервые за три года в округе есть стобалльник по профильной математике — выпускник школы «Светлые Горы» Михаил Попов.

Реализация программы по ремонту муниципальных дорог почти завершена. Работы выполнены на 11 из 12 участков, продолжается обновление полотна на дублере улицы Ленина в Красногорске.