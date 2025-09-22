Почти 3 тысячи детей спасли в отделении критических состояний медцентра Рошаля

Год назад в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля начал работать центр критических состояний. За это время бригада учреждения совершила свыше 800 выездов.

В общей сложности медики преодолели расстояние длиной 100 тысяч километров.

«Основной целью создания нашего центра критических состояний было снижение детской смертности. С момента открытия поступило почти три тысячи обращений. Специализированная реанимационная бригада выполнила более 400 медицинских эвакуаций», — рассказал главный внештатный специалист анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Новиков.

Он также отметил, что сотрудники службы территориального центра медицины катастроф помогли доставить в медицинское учреждение свыше тысячи пациентов.

Напомним, центр имени Л. М. Рошаля, где пациентам оказывают помощь по 28 профилям, остается координатором всех детских клиник Московской области.

В учреждении работают специалисты со всей России.