Почти 3 тысячи детей родились благодаря ЭКО в перинатальном центре Балашихи

Благодаря работе врачей, эмбриологов и медсестер отделения вспомогательных репродуктивных технологий Московского областного перинатального центра на свет появились почти три тысячи малышей. Процедура актуальна для семей, для которых экстракорпоральное оплодотворение стало единственным шансом на родительство.

С 2011 по 2024 год в Московском областном перинатальном центре провели более 10 тысяч программ экстракорпорального оплодотворения. Только за первое полугодие 2025 года специалисты выполнили 570 лечебных циклов. Центр стабильно входит в число лидеров Подмосковья по количеству и эффективности процедур экстракорпорального оплодотворения.

Важное преимущество для семей — возможность пройти лечение за счет средств обязательного медицинского страхования. Программы экстракорпорального оплодотворения в Московском областном перинатальном центре доступны по полису обязательного медицинского страхования, что делает высокотехнологичную помощь максимально доступной для пар, желающих стать родителями.

«Благодаря самоотдаче наших специалистов, высокотехнологичному оснащению и индивидуальному подходу, сотни семей ежегодно получают шанс стать родителями. Это не просто медицинская работа — это большая часть нашей жизни», — отметила заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Елена Федорова.

День вспомогательных репродуктивных технологий — это не только повод поблагодарить профессионалов, стоящих у истоков новых жизней, но и напоминание о значимости доступной и качественной медицинской помощи в сфере репродуктивного здоровья.