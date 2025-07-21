Почти 3 тысячи человек проверили здоровье на акции в парках Подмосковья с июня

В Московской области действует акция «Проверь здоровье в парке», которая позволяет пройти диагностику во время прогулки. С начала летнего сезона этой возможностью воспользовались свыше 2,9 тысячи жителей региона.

В прошедшие субботу и воскресенье мобильные пункты диагностики работали в 35 округах региона.

«Традиционно летом каждые выходные бригады наших врачей работают в подмосковных парках. В минувшие выходные возможностью проверить свое здоровье на свежем воздухе воспользовались 503 человека, а всего с начала лета — более 2,9 тысячи жителей региона», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В рамках акции все желающие старше 18 лет могут бесплатно проверить основные показатели здоровья: измерить артериальное и глазное давление, пройти антропометрические исследования.

В случае выявления отклонений врачи рекомендуют пациентам пройти дополнительное обследование в поликлиниках по месту жительства.

Результаты всех проведенных исследований автоматически загружаются в личные кабинеты пациентов на региональном сайте госуслуг в разделе «Здоровье», где их можно просмотреть в любое удобное время.