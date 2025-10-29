Почти 3 млн жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

Фото: Вакцинация против гриппа в администрации Каширского района / Медиасток.рф

На 43-й неделе года ситуация с острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Московской области остается спокойной и соответствует сезонной норме. Превышения эпидемических порогов не зарегистрировано, однако врачи отмечают рост числа заболевших среди школьников в возрасте до 14 лет.

Среди вирусов, которые сейчас циркулируют, преобладают возбудители обычных простуд, такие как риновирус и парагрипп.

В Подмосковье активно продолжается прививочная кампания. Против гриппа уже вакцинировали свыше 2,9 миллиона жителей региона.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Московской области напоминают, что своевременно сделанная прививка остается лучшей защитой от заболевания.

При первых же признаках недомогания, таких как температура, кашель или насморк, важно обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Эпидемиологическую обстановку в регионе держат под постоянным контролем.