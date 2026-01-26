Почти 3 млн жителей Подмосковья прошли тест на ВИЧ в 2025 году

В Подмосковье можно бесплатно и анонимно пройти тестирование на ВИЧ. В прошлом году свой статус узнали почти три миллиона человек — на 128 тысяч больше, чем в 2024-м.

Как сообщили в региональном Минздраве, сдать анализ можно в кабинетах тестирования на ВИЧ в поликлиниках, Центре по борьбе со СПИДом, а также в ходе тематических акций.

«Важно регулярно проверять свое здоровье, в том числе проходить исследование на наличие ВИЧ-инфекции. При выявлении заболевания, специалисты Центра по профилактике и борьбе со СПИДом подбирают пациенту терапию, позволяющую сохранить качество жизни», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Центр по борьбе со СПИДом находится в Котельниках. Узнать больше о ВИЧ можно по ссылке.