Почти 3 млн тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

Масштабная кампания по вакцинации жителей Подмосковья от гриппа продолжается. Прививку можно сделать не только в поликлиниках, но и в мобильных комплексах, которые выезжают в оживленные места, а ребенку — в детском саду или школе.

Врачи считаю вакцинацию самым эффективным способом защиты от гриппа, а также от возможных осложнений заболевания.

«Помните, что на выработку иммунитета нужно время, поэтому поспешите на прививку. Выбор в пользу вакцинации сделали почти три миллиона жителей Подмосковья», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Перед прививкой врач проведет осмотр, чтобы удостовериться в отсутствии противопоказаний.

Запись на процедуру доступна через портал госуслуг, Telegram-бот или по телефону 122.

График выездов мобильных бригад опубликован на сайте.