Почти 3 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье с января

С начала года жители Московской области получили почти 2,8 миллиона телемедицинских консультаций врачей. Услуга доступна для всех категорий пациентов, включая взрослых, детей и беременных женщин.

Беседа со специалистом онлайн дает возможность сэкономить время на визите в медицинское учреждение.

«В ходе телемедицинской консультации врач может продлить электронный рецепт на льготный препарат, проконсультировать по итогам диспансеризации и анализов, скорректировать лечение», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Число онлайн-консультаций увеличилось на 1,9 миллиона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Для получения дистанционных рекомендаций необходимо хотя бы раз посетить врача очно.

Записаться на прием можно через приложение «РТ ДокторОнлайн», раздел «Здоровье» на сайте госуслуг, инфоматы в медицинских учреждениях, по телефону 122 или непосредственно на приеме у лечащего специалиста.