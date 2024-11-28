Почти 3 млн обращений поступило в подмосковную Систему-112 осенью

Помимо телефонных звонков, поступило 53 тысячи бессимочных вызовов и четыре тысячи обращений через мобильное приложение «112 МО». Операторы-психологи оказали помощь 537 раз, а лингвисты — 362 раза.

Спасатели отмечают, что осенний сезон привлекателен для походов в лес, но с сокращением светового дня возрастает риск заблудиться. Так, в конце октября пожилая женщина позвонила в 112 и сообщила, что они с мужем потерялись в лесу во время сбора грибов. Оператор успокоил женщину, собрал данные и передал их спасателям. С помощью геолокации пару нашли и оказали необходимую помощь.