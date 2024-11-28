Почти 3 млн обращений поступило в подмосковную Систему-112 осенью

Осенью операторы Системы-112 Московской области обработали свыше 2,8 миллиона вызовов. Большинство обращений касалось скорой помощи — 856,3 тысячи, полиции и ГИБДД — 303,6 тысячи, а также пожарной охраны — 41,7 тысячи.
Помимо телефонных звонков, поступило 53 тысячи бессимочных вызовов и четыре тысячи обращений через мобильное приложение «112 МО». Операторы-психологи оказали помощь 537 раз, а лингвисты — 362 раза.
Спасатели отмечают, что осенний сезон привлекателен для походов в лес, но с сокращением светового дня возрастает риск заблудиться. Так, в конце октября пожилая женщина позвонила в 112 и сообщила, что они с мужем потерялись в лесу во время сбора грибов. Оператор успокоил женщину, собрал данные и передал их спасателям. С помощью геолокации пару нашли и оказали необходимую помощь.
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