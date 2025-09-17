Почти 3 километра пешеходных дорог обустроили в Балашихе в 2025 году

В 2025 году в округе успешно завершили работы по обустройству пешеходных коммуникаций — было построено и отремонтировано более 2,7 километров тротуаров по 39 адресам. Особое внимание уделялось территориям, прилегающим к образовательным учреждениям и детским садам.

Новые удобные и безопасные тротуары появились рядом с гимназией № 1 в микрорайоне Железнодорожный и в микрорайоне Первомайский, детским садом № 2 «Непоседы», дошкольным отделением школы № 4 в микрорайоне Керамик, детским садом № 15 в микрорайоне Железнодорожный, а также спортивной школой «Орион».

В деревне Федурново была обустроена новая пешеходная дорожка на улице Авиарембаза, дома № 10 и 11. Дорожка протяженностью 90 метров ведет к железнодорожной станции «Черное» и проходит рядом с храмом Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Создание и обновление пешеходных коммуникаций значительно повышает уровень безопасности и комфорта жителей городского округа Балашиха, позволяя им удобно добираться до социальных объектов, мест учебы и занятий. Эти меры способствуют улучшению городской инфраструктуры и повышению качества жизни населения.