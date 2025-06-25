Почти 3 гектара охранных зон ЛЭП расчистили в Подмосковье с начала года

В Московской области с начала года провели масштабные работы по расчистке территорий вдоль линий электропередачи. На территориях, за которые отвечают «Мособлэнерго» и компания «Россети Московский регион», в порядок привели 2948,4 гектара охранных зон воздушных линий напряжением 0,4-10 киловольт.

Мероприятия проводят в рамках ежегодной программы капитального ремонта энергосетей региона. Так, в Раменском специалисты обработали участок возле трансформаторной подстанции №161, обеспечивающей электроэнергией свыше 400 жителей.

«Расчистка трасс вдоль ЛЭП является важным элементом профилактики незапланированных отключений. Мы регулярно проводим данные работы, чтобы минимизировать риски повреждения линий из-за падения деревьев или их контакта с проводами. Это особенно актуально в условиях непогоды, когда нагрузка на энергосистему возрастает», — рассказал министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

В 2025 году специалистам предстоит расчистить в общей сложности 6402 гектара охранных зон. Наибольшие объемы работ запланированы в Раменском, Одинцовском и Красногорском округах. Традиционно их выполняют весной и летом. Спиленные деревья и ветви впоследствии утилизируют.

Все мероприятия проводят в строгом соответствии с нормативными документами, которые регламентируют безопасные расстояния между проводами и зелеными насаждениями. Эти меры направлены на обеспечение бесперебойного энергоснабжения и предотвращение аварийных ситуаций.