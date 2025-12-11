Почти 290 гектаров новых лесных культур высадили в Подмосковье с января

С начала года в Подмосковье высадили почти 290 гектаров новых лесных культур. Это почти в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Совещание по вопросам компенсационного лесовосстановления в 2025 году прошло в Подмосковье под руководством председателя Мособлкомлеса Алексея Ларькина. Он рассказал, что эти процедуры проводят с 2019 года, они уже охватили более двух тысяч гектаров территории. Сейчас объем выполненных работ составляет 1,7 тысячи гектаров.

В этом году при содействии специалистов «Мосооблеса» уже высадили 289 гектаров новых лесных культур. В 2026 году работы охватят еще 287 гектаров.

Алексей Ларькин добавил, что большинство лесопользователей ответственно подходят к процедуре. Он напомнил арендаторам, что эти вопросы остаются на особом контроле ведомства, а за невыполнение требований грозит ответственность.