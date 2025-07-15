Почти 285 км лесных дорог привели в порядок в Подмосковье за год

В лесничествах Подмосковье активно проводятся противопожарные мероприятия: устройство и прочистка минерализованных полос, установка и ремонт мест отдыха, а также эксплуатация дорог. За год в порядок привели около 285 километров лесных путей.

«Календарный план по эксплуатации лесных дорог выполнен на 162,3%. За год в нормативное состояние приводится почти 285 километров дорог», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

К эксплуатации относят проектирование, поддержание и регулярные проверки. Дороги помогают следить за лесом и предотвращать пожары. Их обустройство проходит с начала весны и до выпадения снега.

Больше всего работ за год провели в Шатурском, Виноградовском, Егорьевском, Дмитровском и Ногинском лесничествах.

В подмосковном Комлесхозе напомнили, что работы осуществляет «Мособллес». Все противопожарные мероприятия реализуются в рамках государственного задания.