Почти 280 тыс. поездок зафиксировали на обходе Малых Вязем за месяц

Обход деревни Малые Вяземы открыли месяц назад. За это время по нему проехали свыше 278 тысяч раз. В «Автодоре» сообщили, что ежедневно объездом пользуются около девяти тысяч автомобилистов.

Обход Малых Вязем построили по поручению президента Владимира Путина. Новый транспортный объект позволил повысить качество жизни населенного пункта, разгрузив улично-дорожную сеть транспорта. Помимо этого, благодаря обходу автомобилисты быстрее и безопаснее минуют один из самых высокоинтенсивных участков ЦКАД — между Можайским и Минским шоссе.

Также улучшилась транспортная связанность Одинцова, Звенигорода, Голицына, Истры, Кубинки, а время в пути из Звенигорода до центра Одинцова сократилось.

В Минтрансе Московской области уточнили, что на обходе Малых Вязем протяженностью более четырех километров построили пять искусственных сооружений, включая три путепровода, мост через реку и тоннель.