Почти 280 килограммов гуманитарной помощи отправят из Коломны в зону СВО

В ходе областной акции «День добрых дел» в Коломне собрали около 280 килограммов гуманитарной помощи. Вещи уже готовы к отправке.

Акция «День добрых дел» прошла по всему Подмосковью. Ее приурочили к трехлетию регионального гуманитарного проекта.

Волонтеры собирали гуманитарную помощь на базе молодежного центра «Русь». Жители, учащиеся образовательных учреждений и сотрудники предприятий приносили теплую одежду и обмундирование, инструменты, продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены, электронику, генераторы и газовые горелки.

Общими усилиями удалось собрать около 280 килограммов гуманитарной помощи, которую отправят в ближайшее время в зону специальной военной операции.

Проект «Доброе дело» инициирован учениками гимназии имени Е. М. Примакова. Его поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Проект активно развивается с 2022 года благодаря усилиям волонтеров, школьников, студентов и представителей бизнеса. За это время в зону СВО отправили более восьми тысяч гуманитарной помощи.