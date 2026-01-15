Почти 280 кг молочной продукции сняли с реализации в Подмосковье за год

В 2025 году ветеринары Минсельхозпрода Подмосковья провели почти 192 тысячи исследований качества молочной продукции. В результате из оборота изъяли порядка 280 килограммов товаров,

Специалисты проверяли качество товаров, которые реализуют на ярмарках региона. Всего для исследований было отобрано 49 тысяч проб продуктов. Это молоко, сметана, творог и сыры.

В ходе диагностики товары проверяли на вкус, запах и вкус, наличие механических примесей, соответствие жирности заявленным показателям.

Специалисты напомнили, что продукты следует покупать только в проверенных местах, на официальных рынках и ярмарках, где продавцы имеют ветеринарно-сопроводительную документацию. Там товары проходят обязательный контроль.