Почти 28 тыс почетных доноров получат увеличенную годовую выплату в Подмосковье

Ежегодную выплату почетным донорам увеличили на 4,5% в 2025 году. В Подмосковье эту меру поддержки получат почти 28 тысяч жителей.

«В этом году почетные доноры получат ежегодную выплату в увеличенном размере — 18 тысяч рублей. В нашем регионе почти 28 тысяч жителей носят это звание и получают меры поддержки. За прошлый год наш областной центр крови заготовил свыше 70 тонн крови и ее компонентов», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

У почетных доноров есть право на бесплатный проезд, компенсация за коммунальные услуги и другие льготы. В Министерстве социального развития Подмосковья сообщили, что в текущем году на меры социальной поддержки доноров направят более 600 миллионов рублей.

Для получения статуса почетного донора необходимо сдать кровь 40 раз или плазму 60 раз. Можно сочетать количество сдачи обоих компонентов.

В Подмосковье работает онлайн-платформа donormo.ru, где можно ознакомиться с подробной информацией.