Почти 2,7 тысячи жителей Подмосковья проверили здоровье в парках с начала лета

Акция «Проверь свое здоровье в парке» прошла в Подмосковье в минувшие выходные. В ней приняли участие 274 человека.

Как сообщили в региональном Минздраве, выездные бригады врачей работали более чем в 20 округах Подмосковья. Проверить здоровье могли все желающие старше 18 лет.

«Формат выездных обследований в парках позволяет жителям совместить прогулку с заботой о своем здоровье. За прошедшие выходные профилактические осмотры прошли 274 человека, а всего с начала летнего сезона такой возможностью воспользовались почти 2,7 тыс. жителей Подмосковья», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

По необходимости пациентов направляли в поликлинику на дополнительное обследование. Результаты осмотра были загружены на региональный портал «Здоровье».