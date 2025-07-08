Почти 250 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта с начала года

Жители Подмосковья могут пройти диагностику новообразований полости рта во время стоматологического осмотра. Этой услугой с начала года воспользовались почти 240 тысяч жителей региона.

Врачи в рамках обследований заподозрили к 384 онкологические заболевания и направили пациентов к узким специалистам.

«Люминесцентная стоматоскопия абсолютно безболезненная процедура, позволяющая специалисту выявить патологические изменения в тканях и при необходимости направить пациента на углубленное обследование», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Процедуру проводят при помощи специальной лампы, которую направляют в полость рта. Любое отклонение от нормы подсвечивается, что позволяет заподозрить патологию.

Диагностику проводят бесплатно.